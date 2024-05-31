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Bakan Bolat: Türkiye ekonomisi son 15 çeyrektir sürekli büyüyor

31.05.2024 - 11:46 | Son Güncelleme :
Bakan Bolat: Türkiye ekonomisi son 15 çeyrektir sürekli büyüyor | Politika Haberleri

2024 yılı ilk çeyreğinde Türkiye verisi açıklanan Avrupa Birliği (AB) ve G-20 ülkelerine kıyasla en hızlı büyüyen ekonomi oldu. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat "Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme performansını 15 çeyrektir sürdürmüştür" dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat “2024 yılının birinci çeyreğinde Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) %5,7 oranında artış göstermiştir. Böylece Türkiye ekonomisi kesintisiz büyüme performansını 15 çeyrektir sürdürmüştür.” dedi.

Bakan Bolat'ın açıklamaları şöyle:

2024 yılının ilk çeyreğinde mal ve hizmet ihracatı yıllık bazda %4,0 oranında artış göstererek büyümeye 0,9 puan katkı vermiştir. Yılın ilk çeyreğinde ithalattaki düşüşün de etkisi ile “%5,7 oranında büyümeye dış ticaretin katkısı 1,6 puan seviyesinde gerçekleşmiştir.” Söz konusu katkı son 7 çeyreğin en yüksek seviyesinde gerçekleşmiştir.

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Türkiye, verisi açıklanan AB (27 üye ülke) ve G-20 ülkelerine kıyasla en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur.

"İHRACATIN BÜYÜMEYE KATKISININ 2024 GENELİNDE POZİTİF OLMASI BEKLENMEKTEDİR"

İlk çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Bakan Bolat: 2024 yılı ilk çeyreğinde nominal GSYH (yıllıklandırılmış) 1 trilyon 158 milyar dolara (2023: 1 trilyon 119 milyar dolar) ulaşmış ve böylece rekor yenilenmiştir. Yatırımların altında yer alan makine teçhizat yatırımları %11,9’luk artış oranıyla güçlü seyrini korumuş ve artış serisini 18. çeyreğe taşımıştır.

Bakan Bolat değerlendirmesini; büyümeye ilişkin veriler üretim, istihdam, yatırım, ihracat öncelikleri çerçevesinde oluşturduğumuz programın olumlu sonuçlarının artarak devam ettiğini göstermektedir. 2023 yılının ikinci yarısında başlayan ihracatın artması ve ithalatın azaltılması eğilimi sonucunda net ihracatın büyümeye katkısının 2024 genelinde pozitif olması beklenmektedir. Büyüme kompozisyonundaki bu dengelenme ile bir taraftan daha kaliteli bir büyüme patikasında ilerlenmekte, diğer taraftan makroekonomik istikrar güçlenmektedir diyerek tamamladı.


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