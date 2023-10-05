Bakan Bayraktar açıkladı: Irak-Türkiye petrol boru hattı hazır halde | Politika Haberleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Bayraktar, Türkiye'ye petrol akışı sağlayan Irak hattının dün itibarıyla sevkiyata hazır hale geldiğini söyledi.

Türkiye'nin enerji alanındaki yenilikleri ve gelişimlerini NTV'de değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz gazından günlük 4 milyon metreküp'ün BOTAŞ'a ulaştığını söyledi.

Bakan Bayraktar, Gabar'da 100 kuyudan 100 bin petrol verimi alacaklarını da belirtti.

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

(Irak-Türkiye petrol botu hattı) Dün itibarıyla hazır hale geldi. Kömür, petrolden vazgeçmek o kadar kolay değil. Talebi karşılayacak yatırımlar yapılması lazım. Finansman sağlamayan bir batı dünyası var. Milli petrol şirketleri yatırım yapar hale geldi. Eksik olan yatırım fiyatlarda yukarı yönlü etki yapacak.

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19 Temmuz'da Cumhurbaşkanımızın BAE ziyareti kapsamında stratejik ortaklık çerçeve sözleşmesinde 51 milyar dolarlık paketin 29 milyar doları enerji projeleriydi. BAE'den ciddi bir ilgi var, özellikle yenilenebilir projelere. İki taraf da kendi arasında şartları oluşturmaya devam ediyor. Kısa zamanda anlaşmayla taçlandırıp yatırımları hızlı şekilde yaparız.

Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti de oldu. ABD'li yatırımcılarla Maliye Bakanımızla bir arada olduğumuz toplantılarda onlara önümüzdeki dönemle ilgili Türkiye'nin enerjide neler yapacağını anlattık. Yeni bir reform ve yatırım hamlesinde bu şirketlerin ilgili olduğunu görüyoruz.

İSRAİL GAZI

Türkiye üzerinden taşınması kapsamın bir kısmı. İsrail gazının bir kısmının Türkiye'de bir kısmının da Avrupa'ya gitmesi için konuştuklarımız var. Kasım ayı içinde İsrail ziyaretiyle muhataplarımızla yüz yüze oturup müzakere edeceğiz. Türkiye'yi bir transit ülke olarak konumlandırmayı doğru bulmuyoruz. Avrupa ülkeleriyle doğal gaz ihraç anlaşması imzaladık. Gazın satış ve ihracatında da yoğun olacağız. Altyapımızı buna göre hazırladık.

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NÜKLEER SANTRALLER

Akkuyu'da ilk reaktörün aktif hale gelmesi için hedefimiz önümüzdeki yıl Ekim. Nükleerde Sinop ve Trakya projelerini mutlaka devreye almak istiyoruz. Trakya'daki reaktör için Çin'le görüşmelerimiz devam ediyor, önümüzdeki birkaç ay içinde anlaşmaya dönüştürmek istiyoruz. Modüler nükleer reaktörler, nükleer kapasitemizin %25'i olacak. Modüler nükleer santraller inşaat aşamasına geçince diğerlerine göre hızlı ilerliyor.

KARADENİZ GAZI

Karadeniz gazında günlük 4 milyon metreküplük bir gaz akışı var. İkinci fazın gelişimiyle birlikte birkaç yıl sonra 40 milyon metreküpe çıkacak. Gabar'da hızlı ilerliyoruz, günlük 18 bin varili bulan bir üretim var, 2024 sonuna kadar 100 bin varillik bir üretime çıkmayı hedefliyoruz. Gabar'da kuyu başı üretim 1000 varil civarında, 100 bin varile 100 kuyuyla ulaşmayı hedefliyoruz. Şırnak enerji üssü haline geliyor.

Petrol fiyatlarını tahmin etmek kolay değil. Petrolde arz ve talep tarafında nasıl gelişmeler var bunu söyleyebiliriz. 90 dolar üzerindeki petrol fiyatıyla petrol tarafına yatırım olması lazım. Üretim arttığında tedarik artacak ve fiyatların aşağı gelmesi lazım. Petrol fiyatlarında önümüzdeki yıl bu seviyeler belki biraz altında olmasını tahmin ediyoruz.

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