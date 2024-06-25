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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan asgari ücret açıklaması

25.06.2024 - 14:46 | Son Güncelleme :
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan asgari ücret açıklaması | Politika Haberleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ CNN TÜRK’te Dicle Canova'nın gündeme dair soruları yanıtladı. Dağ asgari ücret tartışmalarına "Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim." diyerek son noktayı koydu.

Hamza Dağ’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Dün MYK toplantısı ile il başkanlığı ataması aynı sürece geldi. Teşkilat başkanlığımız süreci yönetir. İstifa süreci oldu. Sahadaki değerlendirmelerle 7 tane ilde yeni atamalar gerçekleştirildi. 31 Mart seçimleri sonrası değerlendirmeler devam ediyor. İl ve ilçelerde diğer etkiler var mı inceleniyor. İstişare toplantılarını gerçekleştiriyoruz. AK Parti dinamik olarak bu noktaya gelmiş bir parti. Belediyelerin büyük kısmını son seçime kadar kazanmış bir parti. Cumhurbaşkanımız değişim gerekiyorsa imtina etmiş bir kimse değil. Zamanı geldiğinde değişim olur. Ülkedeki değişimi başarmış, kendi içinde kırgınlık küskünlük olmadan yapmış bir parti.

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SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ: ÇÖZÜM KONUSUNDA ADIMLAR ATACAĞIZ

Meclis’te bir çalışma yapıldı. Bütün taraflar dinlendi. Herkesin söylemiş olduğu ifadeler çerçeve içine oturtuldu. Dün MYK’da bir değerlendirme yapıldı. Cumhurbaşkanımız başkanlığında bir toplantı daha yapılacak ve son hali verilecek. Çözüm konusunda değişik düşünceler var. Biz burada sorunun çözümü konusunda adımlar atacağız.

YENİ VERGİ DÜZENLEMESİ: SOMUTLAŞAN BİR ŞEY YOK

Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışma yaptığını ifade ediyor. Henüz somutlaşan bir takım şeyler yok. Basın mensupları bazı haber kaynaklarından aldığı bilgilerden yansıtıyor bakanlık yalanlıyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARÇLARI

Henüz bir noktaya gelmiş değiliz deniliyor bana da. Doğrudan vergileri artıracak, dolaylı vergileri azaltacak sürece gitmemiz gerekiyor. Vergi reformuna ihtiyaç var. Bazı adımlar mutlaka atılacak.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Covid’den sonra yaşadığımız süreç, Asgari ücrette yıllık taraflar bir araya gelerek süreç yürütülüyordu. Asgari ücrette yılda 2 kez tarafları bir araya getirdik. Esas mücadelemiz enflasyonu düşürme noktasında. Temmuz ayında asgari ücretle ilgili bir süreçle ilgili bir süreç olacak mı derseniz, olmayacak diyebilirim.

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SİYASETTE NORMALLEŞME SÜRECEK Mİ?

Birileri ev ödevi verecek biz de yapacak değiliz. Müzakere etmezseniz çözemezsiniz. Biz diyalog noktasında bir şeye bugün de açık olduk daha önce de açıktık. Diyalog sürecinden Kılıçdaroğlu rahatsızdı. Normalleşme sürecektir başka ittifak yok.

Bizim ittifakımız bellidir. Masa üstünde ayrı üstünde farklı altında farklı değildir. Bu ittifak sadece seçim kazanmak için değil bu ülkenin ve coğrafyadaki süreçlerde duruş koymaktadır. Cumhur İttifakı'nda bir mesele yok. Biz Türkiye Cumhuriyeti'ne gelecek noktasında çok önemli olduğunu görüyoruz. Yeni ittifak arayışımız yok. Ben sorun görmüyorum.

Yarın tezkereler gelecek Meclis’e hem biz hem toplum duruşlarını görecek. Esas gündemimiz milletimizin yaşadığımız zorluğu ortadan kaldırmak.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ

Biz buna hukuk devleti çerçevesinde bakıyoruz. Hukuk görevini yapsın. Burada ön planında arka planında ne varsa savcılık araştırmalarını yaptı. Parti olarak davaya katılım sürecinde olduğumuzu düşünmüyorum.


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