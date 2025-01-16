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Yurt dışı yerleşikleri hisse sattı

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#Yurt Dışı Yerleşikleri#Hisse Satışı#Piyasa Fiyatı
Yurt dışı yerleşikleri hisse sattı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2025 14:41

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 10 Ocak haftasında 211,8 milyon dolar net hisse satışı yaptı. 

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 460,5 milyon dolar oldu. 

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo) satımları net 342,6 milyon dolar, net DİBS (Teminat) alımları 2 milyar 30,1 milyon dolar oldu. DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri alımları net 81,2 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 33 milyar 569,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DİBS (Kesin Alım) stokları 18 milyar 603,7 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 524,8 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 9 milyar 539,8 milyon dolar oldu.

Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları 442,5 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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#Yurt Dışı Yerleşikleri#Hisse Satışı#Piyasa Fiyatı

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