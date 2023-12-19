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Yılın son faiz kararına iki gün kaldı

19.12.2023 - 07:53 | Son Güncelleme :
Yılın son faiz kararına iki gün kaldı | Piyasa Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yılın son faiz kararını Perşembe günü açıklayacak.

Merkez Bankası bu yılki faiz kararının sonuncusunu Perşembe günü ilan edecek. Para Politikası Kurulu TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında Perşembe günü toplanacak ve faiz kararı saat 14:00'da kamuoyuna ilan edilecek.

Merkez Bankası mevcutta yüzde 40 oranında politika faizi uyguluyor. Uzmanlar parasal sıkılaşmanın bir miktar daha devam edebileceği görüşünde.


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