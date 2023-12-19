Lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde yeni dönem | Genel Haberler

Resmî Gazetede yayımlanan yönetmeliğe göre; 1 Ocaktan itibaren lokanta, restoran, kafe ve pastanelerde fiyat listelerinin giriş kapısı ve masalara koyulması zorunlu olacak.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre; tarife ve fiyat listelerine ilişkin belge, levha, pano ve benzerlerinin hizmetin sunulduğu iş yerlerinde, ayrıca lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde ise iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne koyulması zorunlu olacak. Yönetmelik 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak.

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SADECE MENÜLERDE YER ALIYORDU

Şu anki mevcut sistemde menü ya da QR kod ile ürünlerin ücretlerine erişiliyordu. Bazı restoranlarda menü olsa da karşısında fiyatlandırması bulunmuyordu. Böyle tüketiciler yemek yemek istediklerinde iş yerine girmeden kapının önünde duran listeden fiyatları inceleyip tercihini fiyatlara göre belirleyebilecek.

AVRUPA'DA UYGULANIYOR

Avrupa'nın bazı ülkelerinde kapıda fiyatları belirten listeler yer alıyor. Böylece hem yerli vatandaşları hem de turistler hangi fiyata ne yemek yiyeceğini tayin edebiliyor.

FİYAT KIYASLAMASI YAPILABİLECEK

Fiyatların görünür olması birçok restoranı birbirine göre kıyaslama avantajı da sağlayacak. Böylece aynı yemeğe daha fazla ücret ödeme ya da sürpriz hesapların ortaya çıkmasının önüne geçilecek.

YAZ AYLARINDA BÜYÜK FARKLAR OLUŞUYORDU

Yaz aylarında faaliyet gösteren bazı işletmelerde fahiş fiyatlara lahmacun, hamburger gibi ürünlerin satışları oluyordu. Yeni sistemle birlikte bu tarz mekanların önünde ücretler yazacak ve vatandaşlar ne kadar harcayacağını bilerek giriş yapabilecek.

REKABET DOĞURABİLİR

Fiyat listelerinin kapıda duyurulmasıyla birlikte restoran, lokanta, kafe, pastane gibi işletmeler arasında fiyat rekabeti oluşabilir ve bu da tüketicinin lehine sonuçlar doğurur.

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