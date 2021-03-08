‹ Önceki Haber ‘Patronlar liginde kadın kotası olsun’ ‘Patronlar liginde kadın kotası olsun’ Sonraki Haber › Dolar fiyatlarında son durum Dolar fiyatlarında son durum

Yeni haftada bu gelişmeler takip edilecek

08.03.2021 - 09:26 | Son Güncelleme :
Yeni haftada bu gelişmeler takip edilecek | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar petrol fiyatlarındaki yükselişle yeni haftaya negatif bir başlangıç yaparken, bu haftanın gündeminde Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı, tahvil piyasasının seyri ve açıklanacak makroekonomik veriler olacak.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığının, petrol sevkiyatı açısından dünyanın en büyük limanlarından "Ras Tanura Limanı" ve Saudi Aramco tesislerine saldırılar düzenlendiğini bildirmesinin ardından petrol fiyatlarının yükseliş eğilimi ivme kazandı.

Geçen hafta yaklaşık yüzde 8 değer kazanarak 69,4 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, Suudi Arabistan'daki saldırıların ardından 71,1 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Artan risk algısı nedeniyle Asya borsalarında satıcılı bir seyir izlenirken, ABD ve Avrupa'nın başlıca endekslerinin vadeli işlem kontratlarında da yüzde 1'e varan düşüşler görüldü. Altının ons fiyatı ise yüzde 0,4 değer kazanarak 1.708 dolara çıktı.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Küresel piyasalarda, aylardır gündemi meşgul eden ABD'nin 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi, hafta sonu Senato'da kabul edildi. Söz konusu tasarı, Senato Genel Kurulunda 49'a karşı 50 oyla kabul edildi. "Uzlaşma" olarak adlandırılan yasal bir düzenlemenin daha önce devreye sokulmasıyla önü açılan tasarı, Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan Senato'dan geçirilmiş oldu.

Tasarı, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle yeniden Temsilciler Meclisine gönderilirken kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak. Biden yönetiminin Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı üzerinde çalıştığı en büyük paket olarak nitelendirilen tasarıda, kişi başına 1400 dolarlık nakit yardımının yanı sıra eyaletler ile yerel yönetimler için 350 milyar dolarlık kaynak yer alıyor. Daha önce haftalık 400 dolar olarak belirlenen işsizlik yardımının ise yapılan müzakerelerin ardından 300 dolar olarak sağlanması ve süresinin 6 Eylül'e kadar da uzatılması öngörülüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde, destek paketine ilişkin iyimserlik ve açıklanan istihdam raporunun, iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret etmesinin ardından New York borsasında alıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,85 S&P 500 endeksi yüzde 1,95 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,55 değer kazandı.

Cuma günü Avrupa pay piyasaları ise günü düşüşle tamamlamıştı. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,97, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,82 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti.

Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,5 azalışla 1,1894’e geriledi. Parite, yeni haftanın açılışında 1,19 seviyesinde yatay seyrediyor.

Bugün Japonya’da açıklanan cari işlemler dengesi 647 milyar yen ile tahminlerin belirgin bir şekilde altında kaldı. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,60, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kaybetti.

Geçen hafta dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, haftalık bazda yüzde 4,80 yükseliş kaydetti. Hafta içinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.550 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, cuma günü, bir önceki gün kapanışına göre yüzde 0,26’lık artışla 1.541,98 puandan günü tamamladı.

Uluslararası piyasada değerlenen dolara paralel geçen hafta bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,3 artan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 7,5450 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün Almanya’da sanayi üretimi ve ABD’de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, haftanın kalanında ise; tahvil piyasasının seyrinin yanı sıra, yarın Avro Bölgesi'nde büyüme, çarşamba ABD’de enflasyon, perşembe ECB’nin faiz kararı, cuma İngiltere ve Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi verilerinin öne çıktığını söyledi.

Yurt içinde; çarşamba iş gücü istatistikleri, perşembe cari işlemler dengesi ve cuma sanayi üretimi verilerinin izleneceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı sanayi üretimi
18.00 ABD, ocak ayı toptan eşya stokları


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -0,76% Hacim : 28.085 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,7494 Değişim: 2,89%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7831
Açılış: 7,532
9,2002 Değişim: 2,45%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,2306
Açılış: 8,98
418,61 Değişim: 1,78%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 420,80
Açılış: 411,29
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.