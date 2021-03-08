Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 8 Mart güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.64 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.09 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 7.53 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.4989 TL seviyesini, en yüksek ise 7.6764 TL seviyesini görürken; kur saat 14.24 itibarıyla 7.6448 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 9.1099 TL'yi görürken; şu dakikalarda 9.0906 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 10.5907 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0.27 oranında yükselişle 92.22 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.1879 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 14.03 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 16.14 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD’de toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, küresel piyasalarda artan petrol fiyatlarının, tahvil piyasasının seyrinin ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

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