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Yeni aracı kuruma izin çıktı

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#Freedom Yatırım Menkul Değerler#Azamat Yerdessov#Freedom Holding Corp
Yeni aracı kuruma izin çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 06:56

SPK, Freedom Yatırım Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurum kurulmasına izin verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Freedom Yatırım Menkul Değerler AŞ ünvanlı yeni bir aracı kurum kurulmasına izin verdi.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Freedom Finansal Hizmetler AŞ’nin “Freedom Yatırım Menkul Değerler AŞ” ünvanlı yeni bir aracı kurum kurulması talebinin olumlu karşılanmasına karar verildi.

SAHİBİ KİM?

Freedom Finansal Hizmetler'in sahibi ABD'de mukim Freedom Holding Corp. olarak görünüyor. Las Vegas merkezli şirketin yönetim kurulu başkanı da Azamat Yerdessov.

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#Freedom Yatırım Menkul Değerler#Azamat Yerdessov#Freedom Holding Corp

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