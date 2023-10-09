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Yatırımcı sayısı düştü

09.10.2023 - 06:47 | Son Güncelleme :
Yatırımcı sayısı düştü | Piyasa Haberleri

Hisse senedi yatırımcı sayısı 7 hafta sonra ilk kez düşüş gösterdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan pay senedi yatırımcılarına ilişkin istatistik belli oldu. Yatırımcı sayısı 7 haftalık yükselişin ardından düşüşe geçti.

MKK'nın açıklamasına göre, 6 Ekim ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 174 bin 586 kişi azalış gösterdi. Pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 784 bin 62'den 7 milyon 609 bin 476'ya indi.

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HİSSE SENEDİ DEĞERİ YÜKSELDİ

Aynı hafta pay senedi değeri ise 11,28 trilyon TL'den 11,34 trilyon TL'ye yükseldi.


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