Yatırımcı sayısı düştü | Piyasa Haberleri

Hisse senedi yatırımcı sayısı 7 hafta sonra ilk kez düşüş gösterdi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan pay senedi yatırımcılarına ilişkin istatistik belli oldu. Yatırımcı sayısı 7 haftalık yükselişin ardından düşüşe geçti.

MKK'nın açıklamasına göre, 6 Ekim ile sona eren haftada pay senedi yatırımcı sayısı 174 bin 586 kişi azalış gösterdi. Pay senedi yatırımcı sayısı 7 milyon 784 bin 62'den 7 milyon 609 bin 476'ya indi.

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HİSSE SENEDİ DEĞERİ YÜKSELDİ

Aynı hafta pay senedi değeri ise 11,28 trilyon TL'den 11,34 trilyon TL'ye yükseldi.

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