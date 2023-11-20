Yatırımcı sayısı arttı | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'da pay senedi yatırımcı sayısı yeniden artış gösterdi.

Borsa İstanbul'a ilgi devam ediyor. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan verilere göre pay senedi yatırımcı sayısı iki haftalık düşüşün ardından yükseliş gösterdi.

MKK'nın verilerine göre, 17 Kasım itibarıyla yatırımcı sayısı 74 bin 698 kişi arttı. Böylece toplam yatırımcı sayısı 8 milyon 231 bin 646 kişiye çıktı.

Pay senedi değeri ise 11.17 trilyon liraya yükselmiş oldu.

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