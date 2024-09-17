Yanan Oba Makarna'nın fabrikasında üretim durdu | Piyasa Haberleri

Oba Makarna'nın Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan fabrikasında önce patlama sonrasında çıkan yangın nedeniyle üretimin 6 ay sonra başlayabileceğine dair öngörü açıklandı.

Oba Makarnacılık'ın yanan fabrikasında olağan üretim faaliyetlerine 3-6 ay arasında başlanabileceğini öngörüyor.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"15.09.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunun ‘'Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama'' şablonundan yapmış olduğumuz bildirimimize istinaden;

Oba Makarna Sakarya Hendek fabrikamızda 15.09.2024 günü meydana gelen elim kazada bir çalışma arkadaşımızı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.

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Yaralılarımızdan bir kısmının tedavisi tamamlanmış olup, tedavisi devam eden 13 hastamızın süreci yakından takip edilmektedir. Önceliğimiz yatan hastalarımızın bir an önce sağlığına kavuşması olup;

- Hasar tespiti için sigorta şirketinin ekspertiz ve hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

- Fabrikamızın yeniden faaliyete geçebilmesi için alınması gereken tedbirler ve yapılması gereken işlemler ile ilgili olarak sigorta şirketinin hasar tespit çalışmalarının kesinleşmesi beklenmektedir.

- Kesin olmamakla birlikte, tesisimizin olağan üretim faaliyetlerine 3-6 ay arasında başlanabileceği öngörülmektedir.

Diğer taraftan patlamanın sebep olduğu hasarın mali boyutuna ilişkin tahminleri ve/veya bilgileri, belirlendiğinde ivedilikle paylaşıyor olacağız."

PAY GERİ ALIM PROGRAMI BAŞLATTI

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 16.09.2024 tarihinde yapılan toplantı sonucunda;

1.Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören payları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği 5. Maddesinde yer alan ‘'Payları borsada işlem gören ortaklıklar, yakın ve ciddi bir kayıptan kaçınmak amacıyla genel kurulun yetkilendirmeye ilişkin kararı olmadan yönetim kurulu kararıyla da, bu Tebliğin 12'nci maddesindeki kamuyu aydınlatmaya ilişkin yükümlülüklere uymak şartıyla geri alım yapabilir'' maddesi kapsamında; Şirketimizin Adapazarı Hendek fabrikasında meydana gelen yangın felaketi nedeniyle şirketimizin pay fiyatında oluşabilecek yakın ve ciddi bir kaybın önlenmesi, şirketimizin pay sahiplerinin korunması, pay fiyatımızın istikrarlı olarak gerçek değerine uygun oluşumunu sağlamak ve yatırımcılarımızın Şirketimize olan güvenini korumak amacıyla, Borsa İstanbul'da paylarımızın işlem gördüğü Yıldız Pazar'da Şirketimiz tarafından pay geri alım işlemlerinin yapılmasına,

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2.Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin yaklaşık % 2,09'unu temsil eden 10.000.000 TL nominal değerde 10.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,

3.Geri alım için ayrılacak fonun Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere azami 400.000.000 (Dörtyüzmilyon) Türk Lirası olarak belirlenmesine,

4.Pay geri alım programına ve program kapsamında işbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirketimiz paylarının işlem gördüğü Yıldız Pazar'da yapılacak olan pay geri alımlarına ilişkin olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında gündeme alınarak Genel Kurul'da şirketimiz ortaklarının bilgisine sunulmasına,

5.Şirket paylarının geri alımının yapılabilmesi için Şirket Yönetimine yetki verilmesine,

6.Bu çerçevede Şirketimiz tarafından geri alınan payların özel durum açıklaması tarihinden itibaren 30 günlük süre boyunca satılmamasına, 30 günlük sürenin hesaplanmasında "ilk giren ilk çıkar" yönteminin uygulanmasına, bu süre sona erdikten sonra, Tebliğ'in 19'uncu maddesine göre, geri alınan payların (i) Şirketimizin mevcut ödenmiş sermayesinin yüzde onunu aşmıyorsa elden çıkarılmaları gerekmeyeceğinden Yönetim Kurulumuz tarafından aksi yönde bir karar alınana kadar süresiz olarak elde tutulmasına ve (ii) Şirketimizin ödenmiş sermayesinin yüzde onunu aşıyorsa azami 3 yıl içerisinde Şirketimiz tarafından elden çıkarılmasına,

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7.Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

8.Gerçekleştirilecek pay geri alım işlemleri için öngörülen azami sürenin işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihinden itibaren başlayacak şekilde 1 yıl olarak belirlenmesine ve

9.Geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Tebliğ'in 12/(6)'ncı maddesi kapsamında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına karar verilmiştir."

HİSSELERİ BUGÜN İŞLEME AÇILIYOR

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"OBAMS.E işlem sırası, şirketten istenen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanması sebebiyle 17 Eylül 2024'te seans başlangıcı itibarıyla işleme açılacaktır. "

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