Yabancılardan Türkiye'ye güven mesajı | Piyasa Haberleri

Alman Deutsche Bank, TCMB’nin 500 baz puanlık son faiz artırımı sonrası yayınladığı raporda ‘Türk lirasında uzun pozisyona yeniden güven duyulduğunu’ belirtirken; ABD’li Goldman Sachs da, bu kararın Merkez Bankası’nın güvenilirliğini artıracağını vurguladı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) önceki günkü Para Politikası Kurulu’nda (PPK) sürpriz bir faiz artışına gidilmesinin ardından yabancılardan olumlu raporlamalar gelmeye başladı.

TCMB, önceki günkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 500 baz puanlık artışla yüzde 50’ye yükseltmişti. Karar açıklamasında, “Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılmasına karar vermiştir” denilmişti.

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Alman Deutsche Bank, TCMB’in 500 baz puanlık faiz artışının ardından ‘Türk lirasında uzun pozisyona yeniden güven duyulduğunun’ belirtildiği bir rapor yayımladı.

Oliver Harvey, Christian Wietoska ve Yiğit Onay’ın hazırladığı söz konusu raporda, bankanın 10 gün önce, TCMB rezervlerinde yaşanan baskı dolayısıyla uzun vadeli Türk lirası carry trade pozisyonlarında kâr alımı yaptığı, ancak TCMB’nin 500 baz puanlık faiz artışının ardından uzun pozisyonlara yeniden girme konusunda artan bir şekilde güven duyduğu belirtildi.

‘GİTGİDE DAHA GERÇEKÇİ’ VURGUSU

Carry trade, ‘faizlerin düşük olduğu bir ülkenin para biriminden borçlanarak, yüksek faiz getiren başka bir ülkeden faiz getirisi elde etmek’ anlamına geliyor. Banka böylece, Merkez’in faiz artışından sonra Türk lirasında yeniden iyimser tarafa geçtiği açıkladı ve gelecek aylarda toplam getiride önemli bir performans olabileceği, içsel getirinin yüzde 10’a varabileceği öngörüldü.

Ayrıca, Merkez’in son faiz artışının rezervler üzerindeki baskıları gevşeteceği tahmininde bulunulan raporda, Türkiye’nin dezenflasyon hedeflerinin gitgide daha gerçekçi göründüğünün de altını çizdi.

Bankanın raporunda cari dengenin daha iyi bir görünümde olduğu da ifade edildi. Banka ayrıca, uzun vadeli TL pozisyonlarına yeniden girmek için daha güvenli olduğunu belirtse de seçimlerden sonra politik ekonomi tarafındaki risklerle ilgili de teyakkuzda kaldığını da ifade etti.

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‘GÜVENİLİRLİĞİ ARTIRACAK’

Öte yandan, TCMB’nin son faiz artışından sonra bir diğer rapor da ABD’li bankacılık devi Goldman Sachs’tan geldi.

Bankanın söz konusu analizinde, 500 baz puanlık faiz artışının enflasyon ve para biriminde değer kaybı beklentilerine yönelik ‘tek seferlik bir adım’ olduğu; dolayısıyla bu artışın ‘bir faiz artırımı döngüsünün başlangıcı’ olmadığı belirtildi.

Goldman Sachs ayrıca, kararın fiyatlarda istikrarı sağlama ve ortodoks para politikasına geçiş konularında Merkez Bankası’nın güvenilirliğini artıracağını vurguladı.

Analizde, yıllık enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir düşüşe geçebileceği de belirtildi. Metinde, şu ifadeler yer aldı: “Enflasyonun yılsonunda yüzde 33’e gerilemesini ve TCMB’nin üçüncü çeyrekten itibaren para politikasını gevşetmeye başlayarak 2024 sonunda yüzde 32.5’e ulaşmasını beklemeyi sürdürüyoruz.”

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