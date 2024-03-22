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Motorine indirim geliyor

22.03.2024 - 16:54 | Son Güncelleme :
Motorine indirim geliyor | Emtia Haberleri

Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 1 lira indirim geliyor.

Bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 1 lira indirim gelmesi bekleniyor. Fiyat indiriminin ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 42,98 liradan 41,98 liraya, Ankara’da 43,82 liradan 42,82 liraya, İzmir’de ise 44,04 liradan 43,04 liraya gerileyecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


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