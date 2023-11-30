Yabancılar hisse aldı | Piyasa Haberleri

Yurt dışında yerleşik kişiler 214,8 milyon dolarlık hisse alımı yaptı.

Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 24 Kasım haftasında 214,8 milyon dolar hisse alışı yaptı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 96,8 milyon dolar oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin DİBS (Ters Repo, DİBS (Teminat) ve DİBS (Ödünç) işlemi gerçekleşmezken, şirket borçlanma senetleri satımları ise 3,2 milyon dolar seviyesinde oluştu.

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STOKLAR

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stokları piyasa değeri 29 milyar 525,6 milyon dolar oldu.

DİBS (Kesin Alım) stokları 1 milyar 263,1 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 2 milyar 209,7 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları 747,0 milyon dolar oldu.

Şirket borçlanma senedi stokları 56,1 milyon dolar seviyesinde açıklandı.

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