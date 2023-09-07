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Yabancılar hisse aldı

07.09.2023 - 15:08 | Son Güncelleme :
Yabancılar hisse aldı | Piyasa Haberleri

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 253,9 milyon dolarlık hisse aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Eylül haftasında net 253,9 milyon dolarlık hisse senedi, 375 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satın alırken 7,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Eylül itibarıyla olan hisse senedi stoku 31 milyar 841,4 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 174,8 milyon dolara, ŞBS stokları da 54.4 milyon dolara geriledi.


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