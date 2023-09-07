Şimşek'ten OVP değerlendirmesi: Ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Program ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara'da düzenlenen basın toplantısı sonrasında açıklama yapan Şimşek, "Yatırımcılarla diyaloğumuz güçlü, Yatırımcı toplantılarını Japonya'dan başlatıyoruz" dedi.

Bakan Şimşek "Bundan sonra ücret düzenlemeleri hedef enflasyona göre yapılacak" ifadesini kullandı.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programımıza desteği tam; bunu sadece hissetmiyoruz görüyoruz. Programın dış kaynak ayağını çok güçlü olacağına inanıyorum; Birleşik Arap Emirlikleri'nde sonuç yakın. Önce rezervleri güçlendireceğiz, sonra kur korumalı mevduattan çıkış olacak. İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz; amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak. Kur hedefimiz yok, kur rejiminde herhangi bir değişiklik olmayacak. KKM'den çıkış stratejisini kamuoyuyla daha sonra paylaşacağız.

"İÇ TALEP YAVAŞLAYACAK, İHRACATA GÜÇLÜ DESTEK VERİLECEK"

OVP'nin felsefesi Türkiye'nin olumlu döngüye gireceği yönünde, onun için bir geçiş dönemi öngördük, şu anda o geçiş dönemindeyiz. İç talebin yeniden dengelenmesi ihtiyacı çok net; iç talep yavaşlayacak, yatırımcılara ihracata çok güçlü destek vereceğiz. Gelecek sene, memur maaş artışları enflasyonun muhtemelen neredeyse bu seneki enflasyon farkını dikkate alırsanız çok çok üzerinde olacak. Dar kesimlerinin alım gücünün kalıcı bir şekilde artırılmasında tek yol enflasyonu tek hanelere düşürmektir. Programın da ana hedefi, enflasyonu düşük tek haneye zamanla çekmek ve orada tutmaktır.

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