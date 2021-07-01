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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı?

01.07.2021 - 16:18 | Son Güncelleme :
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne aldı, ne sattı? | Piyasa Haberleri

Yabancı yatırımcı, 25 Haziran ile biten haftada net 3,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 21,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri satarken, 172,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Haziran ile biten haftada net 3,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 21,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) satarken, 172,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Haziran itibarıyla 21 milyar 84,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 25 Haziran'da 21 milyar 71,8 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 551,5 milyon dolardan 7 milyar 782,4 milyon dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 256,6 milyon dolardan 235,4 milyon dolara geriledi.


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