Yabancı yatırımcı 339,7 milyon dolarlık hisse aldı | Piyasa Haberleri

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçtiğimiz hafta 339,7 milyon dolarlık hisse senedi satın aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 2 Aralık haftasında net 339,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı. 36,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

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Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Kasım itibarıyla 25 milyar 717 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 2 Aralık'ta 26 milyar 740 milyon dolara çıktı.

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