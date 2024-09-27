Wall Street endeksleri yükselişte

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Wall Street'te endeksler güne pozitif başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,13 artarak 42.227,95 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artışla 5.755,36 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 artarak 18.228,77 puana çıktı.

ABD'de tüketici harcamalarının geçen ay ılımlı bir şekilde arttığını ve enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini ortaya koyan verilerin ardından pay piyasalarına pozitif bir seyir izleniyor.

Ülkede bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları, ağustosta aylık yüzde 0,2 ile beklentilerin altında artış kaydetti.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,2 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de ağustosta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

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Endeksteki yıllık değişim piyasa beklentisine paralel gerçekleşirken, artışın aylık bazda yüzde 0,2 olacağı tahmin ediliyordu.

Kişisel tüketim harcamalarına ilişkin verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in kasım ayında 50 baz puanlık faiz indirimi yapacağına yönelik beklenti yüzde 52'ye tırmandı.

Analistler, beklentilerin altında gelen enflasyon göstergelerinin Fed'in artık iş gücü piyasasını desteklemeye ve faiz oranlarını düşürmeye devam etmeye odaklanabileceğine ilişkin beklentileri artırdığını belirtti.