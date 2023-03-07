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VİOP işlemlerinde değişiklik

07.03.2023 - 07:08 | Son Güncelleme :
VİOP işlemlerinde değişiklik | Piyasa Haberleri

VİOP işleyiş esaslarında 10 Mart'tan itibaren bazı değişiklikler yapılacak.

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda değişiklik yapılmasına karar verildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 10 Mart 2023 tarihi itibarıyla; temsilcilerin esnek sözleşme oluşturma ve özel işlem bildirimi yapabilme yetkilerine sahip olmasına, BIST 30 endeks vadeli işlem sözleşmelerinde vadeler arası strateji emirlerinin alt ve üst fiyat limitlerinin hesaplamasında kullanılan k değerinin 75 olarak belirlenmesine, Pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için özel işlem bildirimi minimum ve maksimum miktarları ile minimum ve maksimum emir büyüklüklerinin güncellenmesine, baz yük elektrik vadeli işlem sözleşmeleri için özel işlem bildirimi maksimum miktarının 500 olarak belirlenmesine, VİOP Prosedüründe yer alan PTRM uygulamasına ilişkin içeriğin, süreçlerde gerçekleştirilen değişiklikler kapsamında revize edilmesine karar verildi.


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