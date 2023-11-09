Vatandaş 481,4 milyon dolarlık döviz aldı | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası'nın verilerine göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 481,40 milyon dolar arttı.

Merkez Bankası döviz mevduatlarına ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre bir önceki hafta 175 milyar 528,70 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 3 Kasım ile sona eren haftada 176 milyar 10,10 milyon dolara çıktı.



Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 260,20 milyon dolar artarak 102 milyar 8,60 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 221,20 milyon dolar artarak 74 milyar 1,60 milyon dolara yükseldi.



Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 186 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 56 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatları 130 milyon dolar düşüş gösterdi.

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