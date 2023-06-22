Uzmanlar faiz kararını değerlendirdi: Kademeli start verildi | Piyasa Haberleri

Merkez Bankası, faizi 27 ay sonra artırma kararı aldı. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından ekonomistler önemli mesajlar verdi. Prof. Murat Ferman "Tekrar çift haneye çıkartmak, kademeli startımızı verdiğimizi düşünüyorum." dedi. Stratejist Cüneyt Paksoy ise Merkez'in faiz kararı için "15-20 bandı içinde bir seviye bekliyordum. Beklentinin alt sınırıyla geldi Merkez. Piyasa beklentileri 20 seviyesindeydi. Merkez Bankası Ben ilk adımı attım, mesajını veriyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplandı.

Piyasaların gözlerini çevirdiği toplantıda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 15 seviyesine yükseltilmesine karar verildi.

Faiz en son 18 Mart 2021'de yükseltilmişti. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından ekonomistler değerlendirmelerde bulundu.

"KADEMELİ START VERİLDİ"

Bundan sonra zincir halkalarının yukarı yönlü olarak hareket edeceğini belirten Ekonomist Prof. Murat Ferman şu açıklamalarda bulundu:

Benim tam cümlemim son aşamasında belirttiğim PPK üyeleri, bu noktada tutulması etkili orantılarını düşünüyorum. Sayın Erdoğan ve Bahçeli, onaylarını veya hareket sahası açmaya yönelik beyanlarını vermişlerdi. PPK’nın bu açılan yolda güçlü bir sinyal etkisi verdiğini düşünüyorum. Tekrar çift haneye çıkartmak, kademeli startımızı verdiğimizi düşünüyorum.

Bundan sonra zincir halkalarının yukarı yönlü olarak birbiri ardına hareket edeceğini görüyoruz. Bu metinde çekirdek enflasyon kavramına yer verilmemiş. Anlaşılıyor ki gaz-fren ayarıyla Merkez Bankası yoluna devam edecek. Her ne kadar geçtiğimiz günlerde bankalarla bir araya geleceği rivayeti ortaya çıksa da bunun gerçekleşmediği ortaya çıktı.

Sayın Cumhurbaşkanının açmış olduğu hareket sahası çerçevesinde bu aracı kullanmaya çalıştıkları görülüyor.

"ORTALAMA BEKLENTİDEN DAHA DÜŞÜK KALDI"

Ahlatçı Yatırım Şirketi Hazine Müdürü Arda Coşar, Merkez Bankası'nın faiz kararı için "Ortalama beklentiden daha düşük kaldı." ifadelerini kullandı. Coşar'ın değerlendirmesi şu şekilde:

Sayın Şimşek'in atanmasından sonra zaten beklenti olarak daha ortodoks politikaya evrilmesi bekleniyordu. Tüm kurumlarda 15-20 fonlama faizi bekleniyordu. Gördüğümüz nokta yerli kurumların tahminindeki minimum rakam. Piyasa beklentilerinden çok farklı değil. Ortalama beklentiden daha düşük kaldı.

"İLK ADIMI ATTIM" MESAJI

A Haber'de konuşan Stratejist Cüneyt Paksoy ise Merkez'in faiz kararı için "15-20 bandı içinde bir seviye bekliyordum. Beklentinin alt sınırıyla geldi Merkez. Piyasa beklentileri 20 seviyesindeydi. Ben ilk adımı attım, mesajını veriyor Merkez Bankası. Hızlı bir adım atarak dinamikleri finansal istikrar noktasında fazla bir adımla da gelmek istemedim, kademeli geleceğim, diyor. Bundan sonraki süreç önemli bir noktaya geldi. Sene sonu enflasyon beklentisi de yine 40'lar civarında. Makas açıklığını verileri görerek izleyecek." ifadelerini kullandı

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