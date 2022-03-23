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Ünlü ekonomistten önemli uyarı

23.03.2022 - 15:34
Ünlü ekonomistten önemli uyarı | Piyasa Haberleri

Ünlü ekonomist El Erian, küresel stagflasyon beklediğini ve bunun öncesinde de yatırım kararlarında değişiklik yapılması gerektiğine inandığını söyledi.

Küresel piyasalar koronavirüs pandemisinin etkilerini üzerinden atmaya çalışırken bıraktığı enflasyon etkisinden de kurtulmak için mücadele veriyor. Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş da ekonomileri derinden etkilemeye başladı.

Allianz Başekonomisti Muhammed El Erian bu gibi durumlarda nasıl davranılması gerektiğine dair anekdot paylaştı.

Erian, 12 aylık sürede yatırım yapılacaksa hisse senedinden çıkışların gerçekleşmesine inandığını söyledi. Erian "Hisse senedi piyasası henüz küresel stagflasyonu fiyatlamadı. Yatırımcılara çıkmaları için iyi bir fırsat sunuyor" dedi.

Bloomberg'e konuşan Erian "Eğer 12 aylık vadeye bakarak yatırım yapacak olsam, elimdeki hisse senetlerini azaltırdım. Paranın bir kısmını çekerdim, piyasa şu an çıkmak için mükemmel bir fırsat sunuyor. İleride neler olacağına dair piyasada bir hareketlilik yok" ifadelerini kullandı.

FED'E ŞAŞIRMADI

Fed'in 3 yıl sonra faiz artırması ile hisse senetlerinin güçlü duruşunu sürdürdüğünü söyleyen Erian "Hisse senedinden nakite geçmenin yüksek enflasyon ortamında negatif getiri olarak görüldüğü, tahvillerde bir düzeltmenin yaşandığı ortamda varlık yöneticilerinin hissede kalmayı ve pozisyon artırmayı tercih ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL STAGFLASYON UYARISI

Erian "Küresel stagflasyon görmeye doğru ilerliyoruz. Hisse senetleri bu durumu fiyatlamadı, piyasada göreceli düşünme tutumu devam ediyor" dedi.

FİYATLAR YÜKSELİYOR

Küresel çapta enflasyonun hızlı yükseliş yaşaması yatırım kararları almakta ve yatırım yapmakta da zorluk yaratıyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş üretim, lojistik gibi konularda sorunlar yaratırken Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bitmesine dair umut ışığı olmaması da piyasalarda olumsuzluğu körüklüyor. Rusya'ya karşı alınan yaptırım kararları ekonomisini çökertmek üzereyken yeni yaptırımların da gündeme gelebileceği öne sürülüyor.

Dünyanın en büyük petrol üretici ülkelerinden olan Rusya'dan petrol alınamaması nedeniyle arz sorunu ortaya çıkmış, petrol fiyatları tarihi zirvelerine yaklaşmıştı.


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