Uluslararası piyasalarda bugün... Tokyo'dan yeni rekor | Piyasa Haberleri

Asya borsalarında endeksler çoğunlukla düşerken Tokyo borsası tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Avrupa borsaları da haftaya düşüşle başladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Japonya'nın gösterge Nikkei 225 endeksi haftanın ilk gününde rekor kırdı ancak Tokyo harici Asya borsaları çoğunlukla düştü.

Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,4 artışla 39.233,71 puana çıktı ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 16.641,68 puana, Şangay endeksi ise yüzde 0,9 düşüşle 2.977,02 puana geriledi. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.652,80 puana yükseldi. Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,8 düşüşle 2.647,08 puana geriledi.

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AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞTE

Avrupa'nın ana borsaları, Asya'daki endekslerin de etkisiyle Pazartesi gününe düşüşle başladı. Londra FTSE 100 endeksi Cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 7.692,22 puana geriledi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,2 kayıpla 7.948,21 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 17.406,72 puana geriledi.

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

ABD ham petrolü, 22 sent kayıpla varil başına 76,27 dolara geriledi. Brent ham petrolü 14 sent kayıpla varil başına 81,48 dolara geriledi.

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