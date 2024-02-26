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Şirketler kesenin ağzını açtı! Çocuk sahibi olan çalışanlara 75 bin dolar ikramiye

26.02.2024 - 12:13 | Son Güncelleme :
Şirketler kesenin ağzını açtı! Çocuk sahibi olan çalışanlara 75 bin dolar ikramiye | Ekonomi Haberleri

Güney Kore'de şirketler, ülkede doğum oranını arttırmak için çalışanlarını çocuk sahibi olmaya teşvik ediyorlar. Kimi şirketler çocuk yapan elemanlarına 75 bin dolara varan ödüller veriyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Güney Kore'de azalan doğum hızını arttırmak için özel şirketler çalışanlarını çocuk sahibi olmaya teşvik ediyor. Bir giyim firması olan Ssangbangwool yaptığı açıklamada, çalışanlarına ilk çocukları için 22 bin 400 dolar, ikinci çocukları için 22 bin 400 dolar ve üçüncü çocukları için 30 bin dolar ikramiye vereceğini söyledi. 

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Şirket sözcüsü, "Düşük doğum oranı, toplumumuzun üstesinden gelmesi gereken önemli bir görevdir. Şirket, sorumluluk üstlenecek ve ülkenin doğurganlık oranını artırmasına yardımcı olmak için elinden geleni yapacaktır" dedi.

Bunun yanında inşaat şirketi Booyoung Group da bu ayın başlarında bebek sahibi olan çalışanlarına çocuk başına 75 bin dolar ikramiye vereceğini açıkladı. Booyoung Group, 2021'den bu yana çocuk sahibi olan çalışanlarına toplam 5,25 milyon dolar nakit ödeme yaptı. 

Seul yönetimi de, yeni doğan çocuklar için aylık 750 dolar ödeme yapılacağını açıkladı. 

AZALAN NÜFUS PROBLEMİ 

Güney Kore'de azalan doğum hızı ülkenin en büyük sorunlarından biri. 51 milyon kişinin yaşadığı ülkede nüfus çok hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Öyle ki, basında yer alan haberlere göre genç nüfusun azalma hızı Japonya'yı bile geçmiş durumda. 2022 yılında ülkede doğum hızının yüzde 0.78 olduğu açıklandı. Güney Kore nüfusunun korunması için doğum hızının en az yüzde 2.1 olması gerekiyor. 

Azalan nüfusun önüne geçmek için Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 13 Şubat'ta şirketlerin çalışanlarını çocuk yapmaya teşvik etmesi halinde bu şirketlerin vergi indirimlerinden ve subvansiyonlardan yararlanmasını sağlayan kararnameyi imzaladı. Bunun üzerine şirketler de çalışanlarını çocuk yapmaya teşvik etmek için kesenin ağzını açtı. 


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