Uluslararası piyasalarda bugün... Asya ve Avrupa'da hisseler karışık seyirde | Piyasa Haberleri

Asya ve Avrupa hisseleri Çarşamba günü Wall Street borsalarının rekor seviyelerinden biraz daha gerilemesinin ardından karışık bir seyir izledi. Petrol fiyatları da jeopolitik gerginliklerle geriledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 1,4 kayıpla 16.392,84 puana, Şanghay endeksi ise yüzde 1,3 düşüşle 2.993,14 puana geriledi.

Tokyo'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 artışla 40.762,73 puana, S&P/ASX 200 endeksi ise yüzde 0,5 artışla 7.819,60 puana yükseldi.

Bangkok'ta SET yüzde 0,3 yükseldi. Hindistan'ın Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla, Tayvan'daki Taiex ise yüzde 0,4 yükselişle kapandı.

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AVRUPA BORSALARI

Londra'nın FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 7.922,01 puana geriledi.

Paris CAC 40 endeksi neredeyse hiç değişmeyerek 8.186,05 puanda kalırken, Frankfurt DAX endeksi yüzde 0,2 artışla 18.417,10 puana yükseldi.

ABD BORSALARI

Salı günü S&P 500 endeksi %0,3 düşüşle 5.203,58 puana gerileyerek tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra art arda üçüncü gün düşüşünü yaşadı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,1 düşüşle 39.282,33 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,4 düşüşle 16.315,70 puana geriledi.

Hisse senedi endeksleri, günün büyük bölümünde ılımlı bir şekilde yüksek seyrediyordu. Tesla yüzde 2,9, Alphabet ise yüzde 0,4 arttı. Ancak Nvidia'nın günün ilerleyen saatlerindeki yüzde 2,5'lik düşüşü piyasanın daha da aşağı çekilmesine yardımcı oldu. Yüzde 2,5 düştü.

Krispy Kreme , McDonald's restoranlarının donutlarını ABD çapında satacağına ilişkin bir anlaşmanın açıklanmasının ardından yüzde 39,4 oranında değer kazandı.

Halka açılan ABD eski Başkanı Donald Trump'ın şirkei Trump Media & Technology Group ise yüzde 16,1 artışla bir diğer önemli isim oldu.

PETROL FİYATLARI

ABD gösterge ham petrolü, 77 sent düşerek varil başına 80,85 dolara geriledi. Brent ham petrolü 79 sent düşerek varil başına 84,84 dolara geriledi.