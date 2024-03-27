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H&M'in kârı beklenenin üzerinde

27.03.2024 - 15:04 | Son Güncelleme :
H&M'in kârı beklenenin üzerinde | Ekonomi Haberleri

İsveçli giyim markası H&M, 2024 yılında net kârının ilk çeyrekte iki katından fazla arttığını açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi konumundaki İsveçli H&M, Aralık-Şubat döneminde 1,2 milyar kron (113,3 milyon $) vergi sonrası kâr bildirdi. H&M'in kârı iki katından fazla artış göstermiş oldu. 

İcra kurulu başkanı Daniel Erver "Devam eden maliyet kontrolü ve tedarikçilerimizle yakın işbirliği sayesinde artık daha donanımlı durumdayız. İleriye dönük olarak tamamen kârlı büyümeyi desteklemeye odaklandık" dedi. Grubun faaliyet kârı neredeyse üç katına çıkarak 2,1 milyar krona ulaştı. Bloomberg anketinde analistler 1,3 milyar kron kar bekliyorlardı. Satışlar ise yüzde iki düşüşle 53,7 milyar krona geriledi. Buna karşın H&M, satışların Şubat ve Mart ayının ilk haftalarında arttığını söyledi.

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Zara'nın sahibi Inditex'ten sonra ikinci büyük moda perakendecisi olan H&M, 2023 yılı için ise beklenenden düşük sonuçlar açıkladı. Erver "En büyük önceliğimiz satışları güçlendirmek. 2024 yılının tamamı için yüzde 10'luk faaliyet marjı hedefimiz bu nedenle geçerliliğini koruyor" dedi. Erver, bu yılın başında görevi Helen Helmersson'dan devraldı.


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