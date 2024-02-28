Uluslararası piyasalarda bugün... Asya borsaları düşerken Avrupa'da endeksler yatay | Piyasa Haberleri

Asya'da endeksler çoğunlukla düşüş seyri izlerken Avrupa borsaları güne yatay seyirle başladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Asya piyasaları Çarşamba günü çoğunlukla düştü. Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 yüzde 0,3 düşüşle 39.173,50puana geriledi.

Hong Kong ve Şanghay'daki hisseler, turizmi canlandırmak için açıklanan teşvikler sonrası geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 düşüşle 16.562,96 puana, Şanghay endeksi ise yüzde 1,9 düşüşle 2.957,85 puana geriledi.

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Avustralya İstatistik Bürosu'nun Çarşamba günü ülkenin enflasyon oranının Ocak ayında iki yılın en düşük seviyesinde kaldığını açıklamasının ardından Avustralya S&P/ASX 200 endeksi pek değişmeyerek 7.660,40 seviyesinde kaldı. Bu durum Merkez Bankası'nın gösterge faiz oranını düşürebileceği yönündeki umutları tetikledi.

Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 1 artışla 2.652,29 puana yükselirken, Tayland'ın SET endeksi yüzde 0,6 düşüş yaşadı.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa'nın ana borsaları, yatırımcıların zayıf ABD tüketici güveni verilerinin ardından güne sakin başladı. Londra'nın önde gelen önde gelen şirketlerini kapsayan FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.661,63 puana geriledi. Paris CAC 40 endeksi 7.947,11 puanda neredeyse sabit kalırken Frankfurt'un DAX endeksi biraz daha yüksek 17.561,50 oldu.

WALL STREET BORSALARI

Salı günü S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artışla 5.078,18 puana ulaştı ve geçen haftaki tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. Dow Jones endeksi yüzde 0,2 düşüşle 38.972,41 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,4 artışla 16.035,30 puana yükseldi.

PETROL FİYATLARI

ABD gösterge ham petrolü, 36 sent kayıpla varil başına 78,51 dolara geriledi. Brent ham petrolü 35 sent düşerek varil başına 82,31 dolara geriledi.

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