  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • Uluslararası piyasalarda bugün... Asya borsaları düşerken Avrupa'da endeksler yatay
‹ Önceki Haber ASELSAN'dan 82 milyon euroluk sözleşme ASELSAN'dan 82 milyon euroluk sözleşme Sonraki Haber › Bitcoin 60 bin doları aştı Bitcoin 60 bin doları aştı

Uluslararası piyasalarda bugün... Asya borsaları düşerken Avrupa'da endeksler yatay

28.02.2024 - 11:42 | Son Güncelleme :
Uluslararası piyasalarda bugün... Asya borsaları düşerken Avrupa'da endeksler yatay | Piyasa Haberleri

Asya'da endeksler çoğunlukla düşüş seyri izlerken Avrupa borsaları güne yatay seyirle başladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Asya piyasaları Çarşamba günü çoğunlukla düştü. Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 yüzde 0,3 düşüşle 39.173,50puana geriledi.

Hong Kong ve Şanghay'daki hisseler, turizmi canlandırmak için açıklanan teşvikler sonrası geriledi. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 düşüşle 16.562,96 puana, Şanghay endeksi ise yüzde 1,9 düşüşle 2.957,85 puana geriledi.

Haberin Devamı

Avustralya İstatistik Bürosu'nun Çarşamba günü ülkenin enflasyon oranının Ocak ayında iki yılın en düşük seviyesinde kaldığını açıklamasının ardından Avustralya S&P/ASX 200 endeksi pek değişmeyerek 7.660,40 seviyesinde kaldı. Bu durum Merkez Bankası'nın gösterge faiz oranını düşürebileceği yönündeki umutları tetikledi.

Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 1 artışla 2.652,29 puana yükselirken, Tayland'ın SET endeksi yüzde 0,6 düşüş yaşadı.

AVRUPA BORSALARI 

Avrupa'nın ana borsaları, yatırımcıların zayıf ABD tüketici güveni verilerinin ardından güne sakin başladı. Londra'nın önde gelen önde gelen şirketlerini kapsayan FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 düşüşle 7.661,63 puana geriledi. Paris CAC 40 endeksi 7.947,11 puanda neredeyse sabit kalırken Frankfurt'un DAX endeksi biraz daha yüksek 17.561,50 oldu.

WALL STREET BORSALARI 

Salı günü S&P 500 endeksi yüzde 0,2 artışla 5.078,18 puana ulaştı ve geçen haftaki tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. Dow Jones endeksi yüzde 0,2 düşüşle 38.972,41 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,4 artışla 16.035,30 puana yükseldi.

PETROL FİYATLARI 

ABD gösterge ham petrolü, 36 sent kayıpla varil başına 78,51 dolara geriledi. Brent ham petrolü 35 sent düşerek varil başına 82,31 dolara geriledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.062 Değişim: -1,28% Hacim : 131.770 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 9.062 28.02.2024 Yüksek 9.237
Açılış: 9.185
31,2134 Değişim: 0,04%
Düşük 31,1201 29.02.2024 Yüksek 31,2587
Açılış: 31,2017
33,9026 Değişim: 0,15%
Düşük 33,7735 29.02.2024 Yüksek 33,9547
Açılış: 33,8529
2.042,37 Değişim: 0,09%
Düşük 2.035,77 29.02.2024 Yüksek 2.045,28
Açılış: 2.040,58
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.