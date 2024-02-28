Bitcoin 60 bin doları aştı | Bitcoin Haberleri

Bitcoin fiyatı 60 bin dolar seviyesini aşarak 2 yılın zirvesini tazeledi. Aylık fiyat artışı yüzde 38'i geçti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Dijital para birimi Bitcoin'de yükseliş sürüyor. Sabah saatlerinde 59 bin doları geçen Bitcoin fiyatı şu anda 60 bin 285 dolar seviyesinden işlem görüyor. Dijital para birimi Kasım 2021'de 68 bin 890 dolar ile tarihi zirvesini görmüştü. O tarihten bu yana Bitcoin en yüksek seviyesine çıkmış oldu.

CoinMarketCap verilerine göre Bitcoin haftalı kyüzde 13,5'in, aylık ise yüzde 38'in üzerinde artış kaydetti. Toplam kripto piyasası kapitalizasyonu son 24 saatte yüzde 2,85 artışla 2,19 trilyon dolara yükseldi.

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Dijital varlık yatırım fonu ARK36'nın kurucusu Mikkel Morch, Bitcoin'in yükselişi ile alakalı Cointelegraph'a "Bu ralli sadece grafikteki rakamlardan ibaret değil. Bu, kurumsal yatırımcılar arasında kripto para birimlerinin dönüştürücü potansiyeline olan güvenin bir beyanı. Üstelik ABD'de ETF'lere yeşil ışık yakılması, yeni bir iyimserlik dalgası yarattı. EFT'lerin onaylanması ticaret hacimlerini artırdı ve kripto bağlantılı firmaları daha geniş bir çevrede ön plana çıkardı" dedi.

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