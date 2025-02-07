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Üç şirketin sermaye artırımına onay

Güncelleme Tarihi:

#SPK#Sermaye Artırımı#Şirket
Üç şirketin sermaye artırımına onay
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 07:04

Sermaye Piyasası Kurulu, EYG Gayrimenkul, Global Yatırım ve Türkiye Kalkınma Bankası'nın sermaye artırım taleplerine olumlu yanıt verdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 500 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 200 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 700 milyon TL'ye çıkacak.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG'DEN BEDELSİZ

Sermaye Piyasası Kurulu, Global Yatırım Holding AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 1,3 milyar TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 650 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 1,95 milyar TL'ye çıkacak.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI'NDAN BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI

SPK, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'nin bedelli sermaye artırımını onayladı.

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SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Banka 4,5 milyar TL bedelli sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 5,5 milyar TL olan sermayesi artırım sonrası 10 milyar TL'ye çıkacak.

Satış türü "halka arz" olarak belirlendi.

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#SPK#Sermaye Artırımı#Şirket

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