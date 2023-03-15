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Tüpraş'tan bedelsiz kararı

15.03.2023 - 07:24 | Son Güncelleme :
Tüpraş'tan bedelsiz kararı | Piyasa Haberleri

Tüpraş tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1 milyar 651 milyon 539 milyon 84 liralık bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulundu.

Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi, bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu. Tüpraş'ın mevcut 275 milyon 256 bin 514 lira olan sermayesini 1 milyar 651 milyon 539 bin 84 lira artırarak 1 milyar 926 milyon 795 bin 598 liraya yükseltmeyi hedefliyor.

Tüpraş KAP'a şu açıklamayı yaptı:

Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 1.926.795.598 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.651.539.084 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.


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