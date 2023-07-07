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TÜİK'e göre Haziran'da en yüksek getiri Borsa İstanbul'da oldu

07.07.2023 - 10:51 | Son Güncelleme :
TÜİK'e göre Haziran'da en yüksek getiri Borsa İstanbul'da oldu | Piyasa Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayında en yüksek reel getiri sağlayan finansal yatırım aracının BIST 100 endeksi olduğunu duyurdu.

TÜİK, Haziran 2023 dönemine ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı. Buna göre; aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 11,10, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 13,86 oranları ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti. Yİ-ÜFE ile yatırım araçlarından dolar yüzde 10,33, euro yüzde 9,85 ve külçe altın yüzde 1,44 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 4,54 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 10,05 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile dolar yüzde 13,07, euro yüzde 12,58 ve külçe altın yüzde 3,95 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 2,17 ve DİBS yüzde 7,81oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

3 VE 6 AYLIK DEĞERLENDİRME

3 aylık değerlendirmede külçe altın, Yİ-ÜFE ile yüzde 14,70, TÜFE ile yüzde 16,45 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,72 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. 6 aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile yüzde 17,57, TÜFE ile yüzde 12,71 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı; DİBS, Yİ-ÜFE ile yüzde 21,56, TÜFE ile yüzde 24,81 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı.

YILLIK DEĞERLENDİRME

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 52,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 54,56 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Yİ-ÜFE ile külçe altın yüzde 3,96 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; euro yüzde 0,40, dolar yüzde 2,69, DİBS yüzde 10,31 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 17,28 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile külçe altın yüzde 5,62 ve euro yüzde 1,19 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; dolar yüzde 1,14, DİBS yüzde 8,88 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 15,96 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.


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