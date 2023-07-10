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Yellen'den resesyon uyarısı

10.07.2023 - 08:43 | Son Güncelleme :
Yellen'den resesyon uyarısı | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD ekonomisinde resesyon olasılığını dışlamak için erken olduğunu söyledi.

ABD ekonomisinde enflasyon sorunu devam ederken Hazine Bakanı Janet Yellen, resesyon riskinin olabileceğine yönelik söylemlerde bulundu.

Yellen, ABD ekonomisinin resesyona girmesi tehdidinin dışlanması için erken olduğunu, enflasyonun çok yüksek olmasından dolayı büyümenin yavaşlamasının normal olduğunu belirtti.

Yellen, sağlıklı bir ekonomiye ve büyük bir iş gücü piyasasına sahip olduklarını fakat enflasyondaki yükseliğin endişe yarattığını bunun da zamanla aşağı gelmekte olduğunu söyledi.


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