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THY'nin kredi notu yükseltildi

18.11.2023 - 06:34 | Son Güncelleme :
THY'nin kredi notu yükseltildi | Piyasa Haberleri

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi olan Türk Hava Yolları'nın kredi notunu Fitch artırdı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk Hava Yolları'nın kredi notunu BB-'den BB'ye çıkardı. Kredi notu görünümünü ise durağanda bıraktı.

Şirketten KAP'a şu açıklama yapıldı:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Ortaklığımızın güçlü operasyonel ve finansal performansına dikkat çekerek bağımsız kredi profilini bir kademe yükselterek bb-'den bb'ye çıkartmıştır. Kredi notunu ise B (durağan)'da ülke notu seviyesinde sabit tutmuştur.

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S&P ayrıca, Ortaklığımızın 2015 yılında ihraç etmiş olduğu USD cinsi Ekipman Teminatlı Geliştirilmiş Kredi Sertifikaları'na ait kredi notunu B(sf) olarak teyit etmiştir.
 


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