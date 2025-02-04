Tesla hisseleri sert düştü

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Tesla hisseleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada, Meksika ve Çin'den gelen mallara yönelik kapsamlı gümrük vergileri planlarını açıklamasının ardından Pazartesi günü yaklaşık yüzde 5 gerileyerek 383,68 dolardan kapandı.

Hisse senedi ayrıca Fransa, İsveç ve Norveç'te Tesla araçları için kayıtların azalmasından da etkilendi. Tesla, mega büyüklükteki emsallerinden daha fazla düşerken, Apple'ın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde bir düşüşle bir sonraki en büyük düşüşü yaşadı.

Trump hafta sonu Tesla'nın otomobillerinin yaklaşık yarısını ürettiği Çin'den ithal edilen mallara yüzde 10 gümrük vergisi getirdi. Gümrük vergilerinin tüm otomobil üreticilerinin tedarik zincirlerini vuracağı kesin olsa da Tesla'nın ABD, Berlin ve Şangay'da fabrikaları bulunuyor ve bu da diğer elektrikli araç üreticilerinin karşılaştığı bazı zorlukları bertaraf etmesini sağlıyor.

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Tesla'nın geçen haftaki kazanç çağrısı sırasında Mali İşler Müdürü Vaibhav Taneja, yeni yönetimin gümrük tarifelerini uygulamaya koyması halinde şirketin karlılığının darbe alabileceğini söyledi.

Taneja "Yıllar boyunca tedarik zincirimizi her pazarda yerelleştirmeye çalıştık, ancak tüm işlerimiz için hala dünyanın dört bir yanından gelen parçalara bağımlıyız. Gümrük tarifelerinin uygulanmasının ‘işimiz ve karlılığımız üzerinde bir etkisi olacak" dedi.



Avrupa'da düşen kayıtlara gelince, düşüş en çok kıtanın en büyük elektrikli araç pazarlarından biri olan Fransa'da yaşandı. Sektör derneği PFA veya Plateforme Automobile tarafından takip edilen verilere göre, Tesla kayıtları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63 düştü. Bu, Fransa'da elektrikli otomobillerde ve genel otomotiv satışlarında yaşanan düşüşten çok daha sert bir düşüş oldu.