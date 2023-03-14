SVB yeniden satışa çıkacak | Piyasa Haberleri

Hafta sonu satış yapılmak istenmiş ancak başarılı olunmamıştı. Yeniden satış girişimine ilişkin zaman belirtilmedi.

SVB'deki tüm mevduatların garanti altına alınması sonrası satış için yol açıldı.

İflasıyla küresel piyasalarda büyük yankı uyandıran Silicon Valley Bank'ın yeniden satışı gündeme geldi. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC)'in yaptığı bilgilendirmede yeniden satış yollarının deneneceği açıklandı.

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