SVB yeniden satışa çıkacak | Piyasa Haberleri

SVB yeniden satışa çıkacak
ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu, Silicon Valley Bank'ı satmayı yeniden deneyecek.
İflasıyla küresel piyasalarda büyük yankı uyandıran Silicon Valley Bank'ın yeniden satışı gündeme geldi. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC)'in yaptığı bilgilendirmede yeniden satış yollarının deneneceği açıklandı.
SVB'deki tüm mevduatların garanti altına alınması sonrası satış için yol açıldı.
HAFTA SONU SATILAMAMIŞTI
Hafta sonu satış yapılmak istenmiş ancak başarılı olunmamıştı. Yeniden satış girişimine ilişkin zaman belirtilmedi.
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