SPK'nın radarına takıldılar! 5 kişiye 20.8 milyon lira ceza kesildi | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu inceleme yapmaya devam ediyor. Sermaye piyasalarındaki otoriteyi sağlayan SPK, Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hissesinde 5 kişiyi tespit edip idari para cezası kesti.

Sermaye Piyasası Kurulu denetimlerine ara vermeden devam ediyor. SPK son yaptığı inceleme neticesinde Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı hissesinde 5 kişiye ceza kesme kararı aldı.

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı pay piyasası hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve EUYO pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 6'ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince Hüseyin Tanrıkut Motun Tuğcu'ya 13 milyon 170 bin 804 lira 74 kuruş, Ufuk Oğul'a 4 milyon 369 bin 39 lira 64 kuruş, Serhat Tuncalp'e 1 milyon 530 bin 81 lira 6 kuruş, Uğur Yaman'a 1 milyon 175 bin 29 lira, Mustafa Akın'a 654 bin 491 lira 80 kuruş ceza uygulandı. Toplamda 20 milyon 899 bin 444 lira ceza uygulandı.

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Bunlara ek olarak Serhat Tuncalp'e noter marifetiyle düzenlenmiş bir vekaletname ile yetkilendirme olmaksızın bir başkasının hesabını kullanmak suretiyle işlem gerçekleştirilmesi nedeniyle VI-104.1 Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 7'nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereğince 46 bin 958 lira ceza uygulandı.

SPK 2020 YILINDA UYARMIŞTI

Sermaye Piyasası Kurulu 2020 yılında yayımladığı bülteninde ceza kesilen Hüseyin Tanrıkut Motun Tuğcu, Uğur Yaman, Ufuk Oğul, Serhat Tuncalp ve Mustafa Akın hakkında 6 ay boyunca borsalarda geçici işlem yasağı uygulaması kararı vermişti.

Karara neden olarak SPK şu açıklamayı yapmıştı:

Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı AŞ (EUYO) pay piyasasında 09.10.2020-02.11.2020 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, Telegram adlı sosyal medya uygulamasındaki “AyYıldız Dostluk” adlı grup ile “@ugrymn” ve “@HTmotunTUGCU” Twitter hesapları üzerinden, takipçilerine EUYO payı ile ilgili olarak yatırımcıların kararlarını etkilemek ve bu suretle menfaat temin etmek amacıyla yanıltıcı nitelikte paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Uğur YAMAN ve Hüseyin Tanrıkut Motun TUĞCU adlı şahıslar ile, yukarıda belirtilen sosyal medya uygulamasına üye olan ve söz konusu payda bu şahıslarla birlikte hareket ederek işlem gerçekleştirmek suretiyle suça iştirak kapsamında sorumluluklarının olduğu konusunda makul şüphe bulunan, aşağıdaki tabloda yer verilen şahıslar tarafından gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) “Piyasa dolandırıcılığı” başlıklı 107 nci maddesinin 2 nci fıkrasında sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; Hüseyin Tanrıkut Motun Tuğcu, Uğur Yaman, Ufuk Oğul, Serhat Tuncalp, Mustafa Akın, Fatih Yapar, Mehmet Sait Tan, Hatibe Tuncalp adlı kişiler hakkında 04.11.2020 tarihinden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

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Bu çerçevede, paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği, “AyYıldız Dostluk” ve benzeri sosyal medya gruplarına dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği hususunun yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

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