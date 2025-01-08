SPK'dan yeni düzenleme

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SPK tarafından hazırlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Tebliğin “Amaç” başlıklı 1’inci maddesinin içeriği genişletilerek, lisans gerektiren unvan ve görevlere sahip olacak kişiler ile lisansa tabi olmamakla beraber Kurulun düzenlemeleri çerçevesinde haklarında Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşuna (SPL) bildirim yapılması gereken kişilerin sicilinin tutulmasına ilişkin husus eklendi.

"Tanımlar ve kısaltmalar" başlıklı 4’üncü maddede tanımlarda sadeleştirme yapılırken, Tebliğin 6’ncı maddesinde yer alan “Lisansa tabi personel” tanımına halka açık ortaklıklara ve sermaye piyasası kurumlarına dışarıdan hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlarda çalışanların da ilgili lisanslara sahip olmaları gerektiği ilave edildi.

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Yardımcı personel ile ilgili hususları düzenleyen Tebliğin 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle birlikte kolektif yatırım kuruluşlarında portföy yöneticisi yardımcısı olarak çalışanların, portföy yöneticiliği için Kurul düzenlemelerinde aranan lisansları edinmesi halinde bu sürenin 5 yıla kadar uzayabileceği ve yardımcı personel olarak çalışacaklardan tecrübe koşulunun aranmayacağı bildirildi.

Tebliğin 11’inci maddesinde yapılan değişiklikle kağıt sınava ilişkin hususlar kaldırılırken, Tebliğin 12’nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan aynı konudaki sınavlar arasında en az 60 gün olan süre 30 güne indirildi.

Tebliğde kâğıt ortamında yapılan sınavlara ilişkin hususların yer aldığı düzenlemeler yürürlükten kaldırılıp gerekli düzeltmeler yapıldı.

Sınav Kurulu ile ilgili hususları düzenleyen Tebliğin 15’inci maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle birlikte Sınav Kurulu üye sayısı 7 üyeye çıkarılırken, üyelerin 5 tanesinin Kurulda geçen çalışma süreleri en az 8 yıl olan meslek personeli arasından seçileceği eklendi.

Lisansın askıya alınması veya iptal edilmesi başlıklı Tebliğin 18. maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişiklikle birlikte lisansı askıya alınanların lisans konusu faaliyetlerine ilişkin takip ve denetiminde SPL kayıtlarının esas alınacağı hususu ilave edildi.

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Tebliğin sicil tutma esaslarını düzenleyen 19’uncu maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliklerle birlikte lisansa tabi olmamakla beraber, Kurulun düzenlemeleri çerçevesinde haklarında SPL’ye bildirim yapılması gereken kişilerin göreve başlaması, görevden ayrılması, unvan ve görevinin değiştirilmesi ve benzeri her türlü değişikliği, keyfiyeti izleyen 10 iş günü içerisinde SPL’ye bildirimleri zorunlu hale getirildi.

Söz konusu personelin dışarıdan hizmet alımı kapsamında yatırım kuruluşları ve uzmanlaşmış diğer kuruluşlar bünyesinde istihdam edilmesi durumunda dışarıdan hizmet alan kurumun bildirim yükümlülüğünün devam edeceği belirtildi.

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Ayrıca, fonlara ilişkin bildirim yükümlülüğünün fonun kurucusuna ait olduğu eklenirken, Tebliğin “Lisans gerektiren unvan ve görevler” başlıklı 25’inci maddesinin ikinci fıkrasında mevcut durumda yer alan sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklara bu kurumlara dışarıdan hizmet sağlayan kurum ve kuruluşlar da ilave edildi.

Lisans Gerektiren Unvan ve Görevler başlıklı Ek-1 tablosunda yapılan değişiklikle Kolektif Yatırım Kuruluşları başlığı altına "Portföy Yöneticisi Yardımcısı", Kitle Fonlama Platformu başlığı altına "Yatırım komitesi üyelerinden en az biri (borçlanmaya dayalı faaliyet yürüten platformlar için) unvan ve görevleri ile gerekli lisans bilgisi eklendi.

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Kolektif yatırım kuruluşlarında "Portföy Yöneticisi Yardımcısı" olarak görev alabilmek için Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı’na sahip olunması gerektiği Tebliğ’e ilave edildi

Bu düzenleme, portföy yönetimi süreçlerine destek veren personelin niteliklerini artırmayı ve sektöre daha donanımlı profesyoneller kazandırmayı hedefliyor.