×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAPiyasa Haberleri

SPK'dan Şekerbank'ın fiyat hareketlerine inceleme

Güncelleme Tarihi:

#SPK#Şekerbank#Piyasa
SPKdan Şekerbankın fiyat hareketlerine inceleme
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2025 17:12

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Şekerbank TAŞ'ın pay piyasasında son günlerde gerçekleşen fiyat hareketleriyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Haberin Devamı

SPK'den yapılan açıklamada, "Sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanması, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemler, Kurulumuz ve Borsa İstanbul tarafından anlık takip edilirken, piyasa bozucu eylemlere karşı gözetim ve denetim faaliyetleri Kurulumuz tarafından sürekli olarak yerine getirilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Şekerbank TAŞ pay piyasasında son günlerde gerçekleşen fiyat hareketleriyle ilgili olarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı ve 104'üncü maddeleri kapsamında SPK tarafından inceleme başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Sermaye piyasasının güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemlerin tespiti halinde, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Kurulumuz tarafından sorumlular hakkında cezai ve/veya idari yaptırımlar uygulanacaktır." denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#SPK#Şekerbank#Piyasa

BAKMADAN GEÇME!