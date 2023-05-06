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SPK'dan JP Morgan'a dev ceza!

06.05.2023 - 09:56 | Son Güncelleme :
SPK'dan JP Morgan'a dev ceza! | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen işlemler nedeniyle JP Morgan'a piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu için 32.7 milyon lira ceza kesti.

Sermaye Piyasası Kurulu, piyasalardaki denetimlerine aralıksız devam ediyor. Kurul, Borsa İstanbul'da yürüttüğü çalışma neticesinde ABD'li dev banka JP Morgan'a Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5'inci maddesi gereğince 32 milyon 795 bin 908 lira 88 kuruş idari para cezası kesti.

Kurul, cezaya sebep olarak VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 5'inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (d), (e) ve (f) bentlerini gösterdi.

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PİYASA BOZUCU EYLEMLERLE BİST'İ ETKİLEDİ

İlgili tebliği incelediğimizde 5'inci maddesi olan "Emir veya işlemlere ilişkin piyasa bozucu eylemler" başlığında;

"Tek başına ya da birlikte hareket eden kişiler tarafından borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleştirilen, sermaye piyasası araçlarının fiyatları, fiyat değişimleri, işlem hacimleri, işlem miktarları, işlem oranları, emir miktarları, emir oranları, emir iptal miktarları, emir iptal oranları veya emir gerçekleşme oranları gibi sermaye piyasalarının işleyişi veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarının belirlenmesiyle ilgili veriler dikkate alındığında önemli veya etkili kabul edilebilecek nitelikte" ifadeleri yer alıyor.

Bu tebliğin JP Morgan'a kesilen cezanın sebebi olan bentler ise şöyle:

a) Alım veya satım yapılması, hesap hareketi gerçekleştirilmesi, emir verilmesi, emir iptali veya emir değiştirilmesi.

b) Farklı fiyat kademelerine emir iletilmesi.

d) Açılış veya kapanış fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler yapılması.

e) Gün sonu veya vade sonu uzlaşma fiyatlarını etkilemeye yönelik işlemler gerçekleştirilmesi.

f) Fiyat yükseltici, fiyat düşürücü veya fiyatı sabit tutmaya yönelik işlemler yapılması.

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BORSA İSTANBUL TARİHİ ZİRVESİNDEN DÜŞÜŞ YAŞIYOR

Borsa İstanbul yılbaşının hemen ertesinde 5704 puan ile tarihi yüksek seviyesini görmüştü. Bu tarihten sonra BİST düşüş kanalına girdi ve uzun süredir de çıkış gerçekleştiremiyor.

BİST 100 endeksinde ortalama olarak 5 aylık dönemde yüzde 22 oranında düşüş gerçekleşti. Bazı hisseler bu düşüşten daha fazla etkilenme yaşadı.


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