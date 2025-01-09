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SPK'dan iki kişiye işlem yasağı

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#SPK#Şirket#Serdal Şahin
SPKdan iki kişiye işlem yasağı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 09, 2025 06:43

SPK, Eksun Gıda pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 2 kişiye 6 ay geçici işlem yasağı getirdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Eksun Gıda pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Serdal Şahin ve Mustafa Yıldırım'a 6 ay geçici işlem yasağı getirdi.

SPK bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

"Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ (EKSUN) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn’nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 09.01.2025 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

 

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#SPK#Şirket#Serdal Şahin

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