  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • SPK'dan forex uyarısı! Şikayetler arttı
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul hafif primli seyrediyor Borsa İstanbul hafif primli seyrediyor Sonraki Haber › Bulgaristan euroya geçecek mi? Bulgaristan euroya geçecek mi?

SPK'dan forex uyarısı! Şikayetler arttı

23.02.2023 - 11:24 | Son Güncelleme :
SPK'dan forex uyarısı! Şikayetler arttı | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, forex işlemleri konusunda yatırımcıları uyardı ve mağdur olmamaları için dikkatli olmaları gerektiğini açıkladı.

Sermaye Piyasası Kurulu, kaldıraçlı işlemler konusunda yetkilendirilmeyen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen bu işlemler sonucunda yatırımcıların mağdur edildiği yönündeki ihbar ve şikâyetlerin arttığını belirterek uyarıda bulundu.

SPK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Son zamanlarda, Türkiye’de yerleşik yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı telefon hatlarından aranarak kamuoyunda “foreks” olarak bilinen kaldıraçlı işlemler üzerinden yüksek getiri elde edileceği vaadinde bulunulduğu, bahse konu işlemler için yurt içi banka hesaplarına para gönderilmesinin istendiği, Kurulumuzca yetkilendirilmeyen kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen bu işlemler sonucunda yatırımcıların mağdur edildiği yönündeki ihbar ve şikâyetlerin arttığı gözlemlenmektedir.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Türkiye’de yerleşik yatırımcıların kaldıraçlı işlemleri (foreks) yalnızca Kurulumuzca yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla yapılabilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilmiş kuruluş listesine aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir:

https://spk.gov.tr/kurumlar/yatirim-kuruluslari/araci-kurumlar

https://spk.gov.tr/kurumlar/yatirim-kuruluslari/bankalar

Kurulumuzca yetkilendirilen kuruluşlar dışındaki kişiler tarafından Türkiye’de yerleşik yatırımcılara yönelik kaldıraçlı işlemler yaptırılması izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçunu oluşturmaktadır. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 109’uncu maddesinin ikinci fıkrasında, sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanların iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacağı düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Kurulumuzca yapılan denetimler neticesinde; sermaye piyasasında izinsiz olarak faaliyette bulunanların yanı sıra, gerek söz konusu faaliyetin tanıtımını/reklamını yaparak gerek kendisine ait ve/veya yetkilisi olduğu şirketin banka hesaplarını ve/veya telefon hatlarını kullandırarak izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçunun icrasını kolaylaştıranlar hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Ayrıca, Türkiye’de yerleşik yatırımcılara yönelik izinsiz kaldıraçlı işlemler yaptırıldığı tespit edilen internet sitelerine erişimin engellenmesi için Kurulumuzca gerekli hukuki işlemler yapılmaktadır.

Bu çerçevede, yatırımcıların mağdur olmamaları ve yaptırıma maruz kalmamaları için kaldıraçlı işlemleri yalnızca Kurulumuzca yetkilendirilen kuruluşlar aracılığıyla yapmaları; bahse konu nitelikteki telefon aramalarına itibar etmemeleri ve bu yöndeki şikâyetleri CİMER üzerinden yapmaları konusunda gerekli dikkati ve özeni göstermeleri hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
5.102 Değişim: 0,60% Hacim : 29.073 Mio.TL Son veri saati : 12:56
Düşük 5.044 23.02.2023 Yüksek 5.116
Açılış: 5.057
18,8725 Değişim: 0,00%
Düşük 18,8123 23.02.2023 Yüksek 18,9095
Açılış: 18,8722
20,0006 Değişim: -0,04%
Düşük 19,9165 23.02.2023 Yüksek 20,4295
Açılış: 20,0084
1.108,37 Değişim: 0,13%
Düşük 1.104,11 23.02.2023 Yüksek 1.113,07
Açılış: 1.106,98
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.