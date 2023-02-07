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SPK'dan deprem bölgesi için önemli kararlar

07.02.2023 - 07:00 | Son Güncelleme :
SPK'dan deprem bölgesi için önemli kararlar | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, depremin yaşandığı yerlerdeki vatandaşlara yönelik olarak bazı kararlar aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu, deprem nedeniyle mücbir halin yaşandığı yerlerde ikametgâhı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilere ilişkin kararlar açıkladı.

SPK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen deprem nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukların giderilebilmesini teminen, 06.02.2023 tarihi itibariyle mücbir halin yaşandığı bu yerlerde ikametgâhı, işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilere ilişkin olarak;

1. 06.02.2023 tarihinde ve öncesinde kredili olmayan bir alım emri nedeni ile müşterinin ödemekle yükümlü olduğu tutarın tamamının veya bir kısmının takas günü itibarıyla tevdi edilmemesi veya söz konusu tutarın takas tarihi itibarıyla müşterinin aracı kurum nezdindeki hesabında bulunmaması durumunda Seri: V, No:65 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'nin (Tebliğ) 16 ncı maddesi çerçevesinde işlem tesis edilmesi,

2. Tebliğ’in 17 nci maddesi uyarınca kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının asgari %35 olması,

3. Tebliğ’in 18 nci maddesi uyarınca kredili olarak alınan ve/veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarını satarak krediyi kapatma yetkisi ve özkaynak tamamlama bildirimi gönderilmiş müşterinin hiçbir alım emrinin, bildirim gününden özkaynak tamamlanıncaya kadar geçecek süre boyunca yerine getirilmemesi,

4. 06.02.2023 tarihinde ve öncesinde açılmış olan VİOP pozisyonlarından kaynaklanan teminat tamamlama çağrılarının kredilendirilememesi,

5. 06.02.2023 tarihinde ve öncesinde açılmış olan Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine ilişkin pozisyonlara yönelik sürdürme teminatı ve otomatik pozisyon kapatma oranları hususlarında ilgili mevzuatta yer alan hükümlerin, aracı kurumların kendi risk politikalarına uygun düştüğü ölçüde ve müşteri taleplerini de olabildiğince gözeterek, kredili işlemlerle ilgili ilk üç maddenin 10.03.2023 tarihine kadar, VİOP ve kaldıraçlı işlemleriyle ilgili 4 ve 5’inci maddelerin ise 24.02.2023 tarihine kadar esnek bir şekilde uygulanabileceğine karar verilmiştir. "


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