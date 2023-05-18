  • Bigpara
  • Haberler
  • Piyasa Haberleri
  • SPK'dan bir şirkete ceza
‹ Önceki Haber İki şirketin bedelsizine onay İki şirketin bedelsizine onay Sonraki Haber › Euro ile ödemelerde sert düşüş Euro ile ödemelerde sert düşüş

SPK'dan bir şirkete ceza

18.05.2023 - 07:50 | Son Güncelleme :
SPK'dan bir şirkete ceza | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Global Kitle Fonlama Platformu AŞ'ye idari para cezası verdi.

SPK, ortaklık yapısı değişikliklerinde mevzuata aykırılıklar nedeniyle Global Kitle Fonlama Platformu AŞ'ye ceza kesti.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'e ortaklık yapısı değişikliklerinde mevzuata aykırılıklar nedeniyle III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği’nin 8 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca 500.000 TL idari para cezası verildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.548 Değişim: -2,45% Hacim : 43.508 Mio.TL Son veri saati : 16:25
Düşük 4.506 18.05.2023 Yüksek 4.700
Açılış: 4.682
19,7875 Değişim: 0,15%
Düşük 19,6437 18.05.2023 Yüksek 19,7973
Açılış: 19,7569
21,3420 Değişim: -0,48%
Düşük 21,2329 18.05.2023 Yüksek 21,4540
Açılış: 21,4444
1.247,93 Değişim: -0,86%
Düşük 1.247,55 18.05.2023 Yüksek 1.262,45
Açılış: 1.258,74
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.