SPK'dan bir şirkete ceza | Piyasa Haberleri

SPK'dan bir şirkete ceza
Sermaye Piyasası Kurulu, Global Kitle Fonlama Platformu AŞ'ye idari para cezası verdi.
SPK, ortaklık yapısı değişikliklerinde mevzuata aykırılıklar nedeniyle Global Kitle Fonlama Platformu AŞ'ye ceza kesti.
SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'e ortaklık yapısı değişikliklerinde mevzuata aykırılıklar nedeniyle III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği’nin 8 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca 500.000 TL idari para cezası verildi.
Etiketler
- BIST
- DOLAR
- EURO
- ALTIN