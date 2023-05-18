SPK'dan bir şirkete ceza | Piyasa Haberleri

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'e ortaklık yapısı değişikliklerinde mevzuata aykırılıklar nedeniyle III-35/A.2 sayılı Kitle Fonlaması Tebliği’nin 8 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkraları uyarınca 500.000 TL idari para cezası verildi.

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