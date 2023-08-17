SPK'dan bir kişiye 2.2 milyon lira ceza | Piyasa Haberleri

SPK'dan bir kişiye 2.2 milyon lira ceza
Sermaye Piyasası Kurulu, Konya Çimento ve Inveo Yatırım Holding paylarıyla ilgili bir kişiye idari para cezası verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu, Konya Çimento Sanayii AŞ pay piyasasında 21.09.2022-17.11.2022 döneminde ve Inveo Yatırım Holding AŞ (INVEO) pay piyasasında 05.09.2022-08.09.2022 gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Halil Bora Bereket isimli şahsa ceza kesti. Inveo payındaki işlemler için 69 bin 783 lira, Konya payındaki işlemler için ise 2 milyon 180 bin 873 lira 92 kuruş ceza kesildi. Toplamda ise 2 milyon 250 bin 656 lira 92 kuruş ceza almış oldu.
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