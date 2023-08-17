SPK'dan bir kişiye 2.2 milyon lira ceza | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Konya Çimento ve Inveo Yatırım Holding paylarıyla ilgili bir kişiye idari para cezası verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu, Konya Çimento Sanayii AŞ pay piyasasında 21.09.2022-17.11.2022 döneminde ve Inveo Yatırım Holding AŞ (INVEO) pay piyasasında 05.09.2022-08.09.2022 gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda Halil Bora Bereket isimli şahsa ceza kesti. Inveo payındaki işlemler için 69 bin 783 lira, Konya payındaki işlemler için ise 2 milyon 180 bin 873 lira 92 kuruş ceza kesildi. Toplamda ise 2 milyon 250 bin 656 lira 92 kuruş ceza almış oldu.

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