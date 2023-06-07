SPK'dan 3 kişiye 6 ay yasak | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Rodrigo Tekstil ve Vanet Gıda hissesinde yapılan işlemler nedeniyle 3 kişiye işlem yasağı getirme kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) pay piyasasında ve Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

SPK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (RODRG) pay piyasasında ve Vanet Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (VANGD) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)’nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 07.06.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

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