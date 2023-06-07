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Altın yeniden rekor kırdı

07.06.2023 - 07:09 | Son Güncelleme :
Altın yeniden rekor kırdı | Altın Haberleri

Altın fiyatları her geçen gün yeni rekorlara sahne oluyor. Ons altında önemli bir hareket olmasa da döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle gram altın her gün yeni bir rekor kırmaya devam ediyor.

Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor. Yurt içinde gram altın fiyatları rekordan rekora koşuyor.

Küresel piyasalarda ABD ve AB'ye yönelik enflasyon endişeleri nedeniyle faiz artırımlarının devamı niteliğinde karar alınması beklenirken dolar da güç kazanıyor. Güçlenen dolar karşısında ons altın zayıflarken iç piyasadaki döviz kurlarındaki volatilitenin etkisiyle gram altın güçlenmeye devam ediyor.

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Ons altın güne 1963 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1962 dolar en yüksek ise 1966 dolar seviyesini gördü. Şu sıralar ons altın 1961 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN REKOR KIRDI

Gram altın ise dolardaki yükselişin etkisiyle rekor serisine bir yenisini daha ekledi. Gram altın güne 1361 liradan başladı. Gün içinde en düşük 1360 lira, en yüksek ise 1462 lirayı gördü. Şu sıralar gram altın 1461 liradan el değiştiriyor.

SON 1 YILDA YÜZDE 42 YÜKSELDİ

Son bir aylık yükseliş grafiğine bakıldığında 8 Mayıs 2023 tarihinde gram altın 1267 liradan kapanış gerçekleştirmişti. Bugün ise 1410 liraya kadar çıktı ve aradaki fark yüzde 11'lik yükselişi ifade ediyor. Son bir yılda ise yüzde 42'ye yakın yükseliş gerçekleşti. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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