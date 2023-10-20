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SPK, Peker GYO'da yakaladı... 19 kişiye 6 ay yasak!

20.10.2023 - 06:45 | Son Güncelleme :
SPK, Peker GYO'da yakaladı... 19 kişiye 6 ay yasak! | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu, Peker GYO hissesinde gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 19 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

Sermaye Piyasası Kurulu denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Kurul, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 19 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

SPK'dan yapılan açıklamaya göre, Peker GYO Pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu(SPKn)’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1'inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; Ferudun Çavuşer, Fatih Mehmet Tuğlu, Elçin Yalçın, Oğuz Erel, Erdinç Atalay, Necmi Kaan Çavuşer, İsmail Özdemir, Ahmet Çölgeçen, İbrahim Ethem İçten, Asuman Kavak, Serdar Tunç, Pınar Erel, Satı Demircioğlu, Dursun Baranlı, Ahmet Kazan, Tarık Altınışık, Tolga Yalçınkaya, Serkan Tosun, Atilla Uzunömeroğlu hakkında 20.10.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verildi. 


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