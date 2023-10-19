24 milyar dolar dış borç ödendi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın verilerine göre bu yıl dış borç ödemeleri 24 milyar 389,12 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin borç ödemeleri rutin olarak devam ediyor. Bu yıl dış borç ödemeleri 24 milyar 389,12 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'nın yayınladığı verilere göre, 18 Ekim haftasında 315,55 milyon dolar olan toplam dış borç ödemelerinin 313,38 milyon doları Hazine, 2,08 milyon doları diğer, 0,09 milyon dolar TCMB'ye yapılan ödemelerden oluşurken, Uluslararası Para Fonu'na ödeme yapılmadı.

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